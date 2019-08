Didi: „Für so etwas stehe ich nicht als Trainer“

Ein Kampf in Liebenau

Denn beim 2:1 gegen Altach ließ Grün-Weiß alles vermissen. Was „Don Didi“ am meisten schmerzte: „Für so etwas stehe ich nicht als Trainer. So können wir nicht mehr auftreten. Es geht nur über die Aggressivität.“ Natürlich wurde unter der Woche auch an der Taktik gefeilt: verschieben, Löcher schließen, kompakt sein. „Das ist Alltag, völlig normal, gehört immer dazu. Das muss allen in Fleisch und Blut übergehen.“