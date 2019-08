„Habe Spaß, etwas von Null weg zu erschaffen“

Für Expansion zuständig

Das Team ist aufgeteilt auf Standorte in Linz, Wien, England und Istanbul. „Wir richten uns hier an Firmen, die andere Unternehmen akquirieren“, so Kivrak, der zudem auch die Expansion des von Linz aus agierenden Kryptomaten-Anbieters IQCashNow vorantreibt. In sechs Ländern sind die Oberösterreicher schon mit über 350 Geräten vertreten, als nächstes wird Ungarn folgen. Die Geräte stehen in Restaurants, Cafés, aber auch Büros.