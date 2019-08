Falschgeld auf Märkten unter die Leute gebracht

Um 4000 Euro habe er die Blüten in Bulgarien gekauft, sagte er am Dienstag beim Schöffenprozess in Wels aus. Zur Jahreswende 2018/19 habe man die Falsifikate dann auf Wochen-, Martini- und Brauchtumsmärkten ausgegeben, um kleine Beträge eingekauft und mit großen Scheinen bezahlt. Mit diesem Trick erzielte das Duo rasch viel echtes Wechselgeld. Laut Anklage brachten Vater und Sohn 300 Stück 100-Euro-Scheine und 14 Zweihunderter in Umlauf. Schaden: 10.000 Euro.