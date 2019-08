Problem-Update für Android saugt Akku rasant leer

Probleme mit der Akkulaufzeit werden auf Smartphones mit den Google Play Diensten in Version 18.3.82 beobachtet, berichtet „Android Police“. Wer prüfen will, ob sein Smartphone unter dem Problem leidet, kann in den Akku-Einstellungen den Verbrauch der einzelnen Apps nachvollziehen. Stehen die Google Play Dienste ungewöhnlich weit oben, ist man betroffen.