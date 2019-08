Brand bei FPÖ: SPÖ-Ortsgruppe wittert Inszenierung

Schnedlitz: „SPÖ ist am absoluten Tiefpunkt“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner schaue tatenlos dabei zu, wie ihre eigenen Leute „einen Brandanschlag auf die Demokratie, der tödlich ausgehen hätte können, ins Lächerliche ziehen und völlig verrückte Meldungen von sich geben“, sagte Schnedlitz. „Diese SPÖ ist am absoluten Tiefpunkt angelangt und an Grauslichkeit nicht mehr zu übertreffen.“