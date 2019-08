Haslauer traf Gegner der 380-kV-Freileitung

Montag, 14 Uhr, Bezirkshauptmannschaft Hallein: Wilfried Haslauer trifft auf den Kern der Freileitungsgegner. Ihr Sprecher, Matthias Höllweger, fuhr mit schweren Geschützen auf: Der Landeshauptmann sei als Aufsichtratsvorsitzender der Salzburg AG am Projekt beteiligt, unterstütze so Lobbyisten und nicht die Bürger: „Hunderte Grundbesitzer in Salzburg wollen keine Freileitung, stoppen Sie die geplanten Enteignungen!“