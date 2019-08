Kärntnerin und Tochter kamen mit Schrecken davon

Zu einem gefährlichen Verkehrsunfall kam es am Samstag auf der Autobahn 93 in Bayern. Eine 34-jährige Pkw-Lenkerin aus Kärnten, die mit ihrer Tochter (8) unterwegs war, verlor zwischen den Anschlussstellen Pechbrunn und Marktredwitz-Süd die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte in einen Straßengraben.