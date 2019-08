Kraft unser Bester - Aschenwald mit Sturz-Pech

Stefan Kraft hat als bester Österreicher am Samstag im Sommer-Grand-Prix der Skispringer in Courchevel den elften Platz belegt (251,8). Der Sieg ging an den Slowenen Timi Zajc, der sich mit 277,6 Punkten vor dem Norweger Robert Johansson (273,1) und dem Japaner Naoki Nakamura (269,5) durchsetzte. Sturz-Pech hatte Philipp Aschenwald.