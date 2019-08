Polizei: El-Paso-Killer machte Jagd auf Mexikaner

Der Schusswaffenangriff in der US-Grenzstadt El Paso in Texas hat sich nach Angaben des Täters gezielt gegen Mexikaner gerichtet. In einem am Freitag bekannt gewordenen Polizeibericht heißt es, der 21-jährige Angreifer habe nach seiner Festnahme ausgesagt, dass er bei der Attacke in einem Einkaufszentrum „Mexikaner“ ins Visier genommen habe.