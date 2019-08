Anna Gasser: Vom Abenteuer-Girl zur Meerjungfrau!

Bei ihrem Premierensprung begeisterte unser Freestyle-Star mit einem Rückwärtssalto aus zehn Metern Höhe. „Spannend, wie schnell man in eine andere Welt eintauchen kann“, schmunzelte Gasser, die sich aber dennoch in ihren Snowboard-Schuhen wohler fühlt. Nach dem Verletzungspech in der vergangenen Saison stand die 27-Jährige im Sommer wieder schmerzfrei am Schnee. Zuletzt Anfang Juli in Oregon (US), von wo aus sie ausgerechnet mit ihren größten Konkurrentinnen Jamie Anderson und Spencer O’Brien nach Kanada in den Abenteuerurlaub startete: „Wir sind Gegner, aber Freunde. Und hatten eine geniale Zeit zusammen. Mit Wakesurfen, Bushflugzeug fliegen und Speedboot fahren“, erzählt die Draufgängerin. „Aber jetzt freu ich mich schon voll auf die neue Saison.“