Braunauer Ortschefs stehen zwei Krisengipfel bevor

Vertrauensfrage

Zehentner kündigt an, dass Wojak dort dabei sein wird. Es ist ja eh ein Abendtermin, womit es kein Problem mit dem Dienst im LDZ (die „Tintenburg“ am Linzer Hauptbahnhof) geben wird. „Wojak wird die Sache aus seiner Sicht schildern“, so Zehentner zu seinen Kollegen und Kolleginnen: „Jeder Schwer- und Schwerstverbrecher hat dieses Recht und Dr. Wojak soll es vielleicht nicht haben?“ Zehentner selbst will beim Treffen auch „die Vertrauensfrage“ über seine Sprecherfunktion stellen.