Drama um Burschen: Todesfahrt mit Papas Porsche

Die Serie an furchtbaren Unfällen mit Jugendlichen reißt nicht ab! Nachdem erst vor wenigen Tagen in der Steiermark drei Burschen im Wrack ihres Autos verbrannt waren, raste jetzt ein 17-Jähriger im Bezirk Gänserndorf (NÖ) im Porsche des Vaters in den Tod. Auf dem Beifahrersitz verlor der beste Freund (16) das Leben.