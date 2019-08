ÖVP-Senioren: Mehr Geld für Arbeit in Pension

Es klingt paradox, ist aber so: Wer sich in der Pension etwas dazuverdient, muss ebenfalls Pensionsbeiträge zahlen - und zwar rund 20 Prozent. Das abgelieferte Geld wird dann zwar auf die bestehenden Pensionen angerechnet, führt aber nur zu marginalen Erhöhungen der Bezüge. „Und die stehen vor allem in keinem Verhältnis zu den eingezahlten Beiträgen“, klagt Ingrid Korosec, Chefin der ÖVP-Senioren.