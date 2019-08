„Geld her“ - Duo überfiel Linzer mit Messer

Zwei bisher unbekannte Täter verfolgten am 1. August 2019 um 2 Uhr einen 27-jährigen Linzer in Linz bis in die Lederergasse. Dort sprach ihn einer der Verfolger mit den Worten „Geld her“ an. Als sich der Linzer umdrehte sah er, dass ein Täter ein Messer in seine Richtung hielt. Deshalb nahm er seine Geldbörse heraus und gab ihnen 40 Euro Bargeld. Anschließend verließen die Unbekannten die Örtlichkeit in Richtung Donau.