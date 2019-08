Shiffrin Mode-Queen: Mit Kristall und Tiroler Holz

Alleine in den letzten drei Saisonen fuhr Mikaela Shiffrin ein Weltcup-Preisgeld von 1,94 Millionen Euro ein. Dazu kommen natürlich noch die fetten Prämien ihrer Ausrüster und Sponsoren für die zahllosen Kristallkugeln und Medaillen. Die Ski-Königin aus den USA gönnte sich daher recht locker ein neues Luxus-Zuhause in Edwards in Colorado. Für die NBC-TV-Sendung „The Today Show“ öffnete die 24-Jährige die Türen. Und verriet dabei, dass sie für die Wände im Wohnzimmer Holz aus Tirol importieren ließ. Da Shiffrin nur zwei Monate pro Jahr „daheim“ sein kann, zogen ihre Eltern mit in die Villa ein. Schupfen den Laden, während „Mika“ trainiert und von Sieg zu Sieg eilt.