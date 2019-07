Pensionist (83) krachte mit Auto in Reisebus

Der 83-jährige Pinsdorfer war am Sonntag um 8.15 Uhr mit dem Pkw in seinem Heimatort unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam es an einer Kreuzung zum Crash mit dem Reisebus. Der Pensionist wurde dabei kurzzeitig in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden eingeliefert. Der Busfahrer (58) aus Emmersdorf (NÖ) und seine Passagiere blieben unverletzt.