15-Jähriger raubte Teenager brutal aus

Das 16-jährige mutmaßliche Opfer erstattete am Freitag um 18.15 Uhr bei der Polizeiinspektion Linz-Hauptbahnhof Anzeige: Der 16-Jährige gab an, von einem unbekannten Burschen gegen 16.30 Uhr angerempelt worden zu sein. Dann habe ihn der Täter am Hals gepackt und gegen den Oberschenkel getreten, ihn beschimpft und nach Geld gefragt. Der verängstigte 16-Jährige zog seine Geldtasche heraus, daraufhin versetzte ihm der Räuber einen Schlag ins Gesicht und nahm ihm das Geld – 45 Euro – weg. Anschließend fotografierte der Jung-Kriminelle sein Opfer mit dem Handy und drohte ihm, falls er ihn anzeigen sollte.