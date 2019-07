Vater und Tochter von Motorrad geschleudert

Der Deutsche (55) war am Donnerstag gegen 14.15 Uhr mit seiner 20-jährigen Tochter am Sozius mit dem Motorrad in einer scharfen Rechtskurse auf der Katschbergstraße bei Lieserbrücke auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW eines 50-Jährigen aus der Gemeinde Paternion. Durch den Anprall wurde der Lenker des Motorrades gegen die Windschutzscheibe und seine Tochter rechts neben das Fahrzeug geschleudert. Auf Grund der geringen Geschwindigkeit der beiden Fahrzeuge blieb der Lenker des Motorrades unverletzt. Die 20-jährige als Sozius mitgefahrene Tochter erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Der Lenker des PKW blieb ebenfalls unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.