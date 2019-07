Johnson boxt sich durch: Angst vor „Clown-Show“

Schieder: „Clown-Show wird auf taube Ohren stoßen“

Man könnte meinen, im EU-Parlament sei die Coulrophobie ausgebrochen. So wird in der Psychologie die krankhafte Angst vor Clowns genannt. „Wenn Boris Johnson weiterhin seine Clown-Show abzieht, wird er damit in Brüssel auf taube Ohren stoßen“, so SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder. „Das Tauziehen im Brexit-Streit darf die neue EU-Kommission nicht länger aufhalten.“ Jetzt liege es an den Briten und am britischen Parlament, den sich abzeichnenden Austritt ohne Deal am 31. Oktober zu verhindern, hoffte Schieder noch auf einen Kurswechsel in London.