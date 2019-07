LASK-Gegner? Koller war bei Basel schon gefeuert

Beim letzten Freitag mit einem 4:1 in Sion in die Saison gestarteten Schweizer Vizemeister läuft längst nicht alles in geordneten Bahnen. Was umgekehrt jedoch nicht heißen soll, dass der FCB nicht auch eine große Nummer ist: Seit 2009 achtmal in Serie Schweizer Meister, seither zuletzt dreimal Vizemeister. 2018 erst im Achtelfinale der Champions League an Manchester City gescheitert - und 2013 sogar das Europa League Halbfinale gegen Chelsea erreicht. Trotzdem: Die besten und stärksten Zeiten hat der FC Basel wohl hinter sich.