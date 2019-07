Pentz verdrängt: Riese als neuer Austria-Einser

Trotzdem will der 41-Jährige weiter mit Tormanntrainer Franz Gruber nach den Trainingseindrücken entscheiden. Vergangene Saison hatte der 1,93 m große Lucic, der einst als dritter Tormann bei den Bayern mit Manuel Neuer und Pepe Reina trainierte, in den letzten fünf Partien gespielt. Der Salzburger Konkurrent Patrick Pentz (1,83 m) stand in 27 Ligaspielen und vier Cup-Partien im Tor, hielt zumeist stark und überzeugte durch die Balltechnik.