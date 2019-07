Ufermauer aus dem Mittelalter ausgegraben

Mit der Befestigung wurde einst das Gebiet gegen Hochwasser am Donaualtarm gesichert. Da die Uferbefestigung einst mit Abfall aufgeschüttet wurde, ergaben sich interessante Funde. So wurden etwa große Reste von Leder gefunden. „Das weist auf Handwerker wie Schuhmacher oder Sohlenmacher hin, die hier einst ansässig waren“, so Archäologin Ingrid Mader.