Kriminelle Kinder schon mit 12 Jahren einsperren?

Jugendliche unter 14 Jahren sind in Österreich nicht deliktsfähig - können also nicht angezeigt oder verurteilt und in der Regel auch nicht zu Schadenersatz verpflichtet werden. Doch die Hemmschwelle sinkt - auch schon bei Jüngeren. Wo früher noch Respekt gegenüber älteren Mitmenschen und Obrigkeiten herrschte, lassen sich Kinder heutzutage oft nichts mehr von Erwachsenen vorschreiben. Das geht so weit, dass auch Gesetze gebrochen werden - nach der derzeitigen Gesetzeslage ungestraft.