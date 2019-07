Wo liegt der Unterschied?

Auf Deutsch übersetzt bedeutet es „Gaumenfreude“. Das Interessante an dem Französischen Gang ist, dass es weder bestellt wird, also weiß man nicht was man bekommt, und dass es zumeist in einem Happen verspeist werden kann. Es soll also auf das nachfolgende Menü vorbereiten ohne satt zu machen. Ein Amuse-Geule, auch Amuse-Bouche genannt ist oft sehr experimentell, wie ein salziges Pastramisorbet in einer Mini-Waffel.