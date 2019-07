„Wir haben Zeit für unsere Gäste!“

Aber auch Mariannes Mann Helmuth (89) hilft tatkräftig mit: „Er ist zuständig für das Holzmachen und er hält die Wege rund um die Hütte frei.“ Für Marianne und Kornelia, die von allen nur Neli genannt wird, ist die Polnikhütte ihr ganz persönlicher Kraftort. Schon im Frühjahr freuen sich die beiden auf ihre Arbeit in der Schutzhütte. „Unser Herz geht auf, wenn wir nach dem Winter im Frühjahr wieder hinauf kommen.“ Doch bevor es auf den Berg geht, führt der erste Weg in den Großmarkt nach Spittal. „Bei der Eindeckung kaufen wir fast alles ein, was wir in den Sommermonaten benötigen.“ Besonders gerne verarbeiten Marianne und Neli regionale Produkte und Produkte der Kärntnermilch. „Wenn die Qualität bei den Rohprodukten passt, dann passt auch das Endprodukt“, ist Marianne überzeugt, deren Spezialität verschiedenste Krapfen und das Polinikpfandl sind. „Außerdem gibt es bei uns den besten Kaiserschmarren“, ist Neli überzeugt. Verständlich, dass die viele Mölltaler gerne zum Essen auf die Polinikhütte kommen, denn hier passen Qualität und Preis einfach zusammen. „Bei mir geht aus der Küche nichts raus, was ich nicht selbst essen würde.“