„Men in Black“-Star Rip Torn stirbt mit 88 Jahren

Smith trauert auf Instagram

„Men in Black“-Kollege Will Smith veröffentlichte nach Bekanntwerden von Torns Tod ein Bild von den beiden auf der Foto-Plattform Instagram mit dem Kommentar „R.I.P. Rip“ (Ruhe in Frieden Rip). Schauspieler und Regisseur Albert Brooks bekundete via Twitter seine Trauer: „Ich werde dich vermissen Rip, du warst ein echtes Original.“