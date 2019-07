Kremsmünsterer verschafft Geburtshelfern Abhilfe

Gerhard Söllradl studierte Informatik, baute einen Online-Shop für Heimtextilien auf, den er mit einem sechsköpfigen Team seit 2005 betreibt, Seine Frau Birgit ist Hebamme am Klinikum in Kirchdorf an der Krems und zudem freiberuflich tätig. Gemeinsam hat das Paar drei Kinder, ist aber auch jobmäßig seit einiger Zeit verbunden. Denn im Hause Söllradl entstand eine Software für freiberufliche Hebammen namens Hebamio. Die Dokumentation über die Entwicklung des Neugeborenen, Details des Stillens, Kurse, Abrechnungen, Mahnungen - das alles bündelt Hebamio. „Unser Ziel ist, dass die Hebamme keinen Zettel mehr braucht“, sagt Gerhard Söllradl über die digitale Patientenakte.