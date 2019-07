Nur noch Handyparken: A1 stellt Paybox ein

Kunden, die Paybox erstmals für das Handyparken nutzen wollen, müssen dies A1 mitteilen, sonst wird der Vertrag automatisch mit 12. September gekündigt - konkret müssen sie bis 11. September in ihrem „meine Paybox-Bereich auf Paybox starter wechseln“, erklärt A1 in einem Schreiben, das derzeit an Kunden verschickt wird.