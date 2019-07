Wiesberger holt Major-Ticket mit 2. Rang in Irland

Wiesberger, der sich am Schlusstag dank sechs Birdies und nur zwei Bogeys vom fünften Rang verbesserte, wird in der Weltrangliste vom 134. Platz vorstoßen. Dass er Links-Golf liebt, hatte er unter anderem schon mit dem zweiten Platz bei den Irish Open 2015 auf einem Kurs in Nordirland bewiesen. Der Oberwarter freute sich über eine „großartige Woche“ in Lahinch. „Ich bin glücklich, dass ich eines der Tickets für die Open geholt habe“, schrieb Österreichs Nummer eins auf Facebook. Wiesberger erhielt mit umgerechnet rund 540.000 Euro auch das bisher höchste Preisgeld seiner Karriere. Er übertraf die jeweils 500.000 Euro brutto für seine Siege bei den Open de France 2015 und heuer in Dänemark. Damit schob sich der Burgenländer in der Saisonwertung der Europa-Tour an die siebente Stelle.