Unfall-Schock um Ö-Tour-Lokalmatador Brändle

In sportlicher Hinsicht gab es letztlich durch den Spanier Carlos Barbero am Sonntag einen Etappensieg für das Team Movistar. Der 28-Jährige setzte sich nach 138,8 Kilometern von Grieskirchen nach Freistadt im Massensprint vor dem Letten Emils Liepins durch, der die Gesamtführung vom Prologsieger Jannik Steimle (GER) übernahm. Bester Österreicher der Etappe war Daniel Auer als Neunter. „Es war sehr turbulent und am Schluss unübersichtlich. Ich musste zur ersten Gruppe hinspringen und das hat Kraft gekostet“, sagte der Fahrer des Teams Maloja Pushbikers, der im Straßenrennen der Europaspiele in Minsk Bronze geholt hatte. Bestplatzierter Österreicher in der Gesamtwertung ist vorerst der Tiroler Patrick Gamper (Team Tirol KTM) als Siebenter (+8 Sek.).