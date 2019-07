Eng bei Spengler-Sieg am Norisring DTM-Fünfter

„Ich habe einen relativ guten Draht dorthin. Vielleicht bringt man irgendwann mal einen Fuß in die Tür“, meinte der frühere Formel-1-Pilot, wohlwissend dass Stadtkurse auch in der Gunst der DTM-Piloten recht weit oben stehen. Eigentlich kommen für den 59-Jährigen DTM-Rennen als Rahmenprogramm einer anderen Rennserie nicht in Frage. „Für Monaco würde ich eine Ausnahme machen“, sagte er.