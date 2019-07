Yamaha Niken: Alles, was jeder drüber wissen will

Schön fahren statt schön saufen

Mein geschätzter Kollege Clemens Kopecky vom Motorrad Magazin hat es so ausgedrückt: Man kann sich sie Yamaha Niken „schön fahren“. Und trifft den Nagel damit auf den Kopf. Wollen wir also nicht über Geschmack streiten, sondern über Fahreigenschaften sprechen. Und die sind bei der Yamaha Niken einzigartig. Sie fährt sich wie ein ganz normales, relativ schweres Motorrad (immerhin wiegt die Niken GT 267 kg), lenkt ganz normal ein und ist bei Weitem wendiger, als ihr aufgrund der Optik zuzutrauen ist. Man merkt nicht einmal wirklich, dass sie vorne zwei Räder hat, weil sie ganz normale Radien mit ganz normalen Schräglagen (bis 45 Grad) fährt. Man sieht es ja auch nicht, weil sie von oben betrachtet komplett hinter dem mächtigen Tank verschwinden. Wobei - so mächtig ist er gar nicht: 18 Liter passen rein.