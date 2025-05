„Des interessiert mi ois net, der Scheißdreck“

Thomas Müller hält bei exakt 150 Tore im Bayern-Dress. Seinen bisher letzten Treffer erzielte er im Champions League-Viertelfinale gegen Inter Mailand. Es war ein typisches Müller-Tor. „Die Zeit“ definierte das unlängst so: „Immer ein wenig wackelig, aber zugleich entschlossen, irgendwie einfach, aber auch furchtbar schwierig. Elegant, das waren die anderen. Aber während die noch rätselten, wo denn in zwei Sekunden der Ball sein könnte, hatte Thomas Müller seinen Raum schon gefunden.“ Er selbst lachte einmal: „Ich weiß, dass jedes Tor gleich viel zählt, nämlich immer eins. Ich weiß auch, wenn man nur die schönen Tore nähme, hätte ich nicht so viele auf dem Konto.“ Aber es waren auch einige prächtige Treffer dabei (siehe Video).