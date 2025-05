Schicker: „Vollkommen davon überzeugt, dass …“

Am Ende ist der Klassenerhalt geglückt. „Wir wissen aber auch, dass wir am Ende mit einem blauen Auge davon kommen sind“, gibt sich der Österreicher dann hellwach und kündigt Veränderungen an: „Jetzt müssen wir Klarheit schaffen. Da geht es um einige Verträge. Wir hatten heuer einen zu großen Kader“, kündigt Schicker Verkäufe an.