Türkiser Hoffnungsträger mit sicherem Zug zum Tor

Stermann und Grissemann machten ihn bekannt

Das kann nicht jeder Politiker von sich behaupten. Vielen ist moralische Integrität fremd. Wie geht es Zarits damit, dass sein Geschäft oft ein schmutziges ist? Und was tut er, um sauber zu bleiben? „Meiner Linie treu sein und Entscheidungen treffen, auch wenn sie nicht populär sind. So kann ich mir jeden Tag in den Spiegel schauen.“ Von Showpolitik hält er also nichts, auch wenn er es mit seiner allerersten Rede im Hohen Haus gleich in die Satireshow „Willkommen Österreich“ schaffte, weil er aufgeregt am Rednerpult meinte: „Vor allem bin ich dankbar meinen Wählerinnen und Wählerinnen, die mich mit den Vorzugsstimmen direkt ins Parlament gewählt haben. Diesen Wählerinnen und Wählerinnen bin ich auch verpflichtet.“