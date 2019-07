Thorsten Röcher kehrt zu Sturm Graz zurück

Für Sturm kam Röcher in bisher 37 Pflichtspielen auf acht Tore und 17 Assists. Kreissl zeigte sich zuversichtlich, dass der Mittelfeldmann „alles unternehmen wird, um dort anzuschließen, wo er vor einem Jahr in Graz aufgehört hat“. Röchers Vertrag in Ingolstadt läuft noch bis 2021. Die Leihvereinbarung ist bereits unterschrieben, für den Transfer sind laut Sturm-Angaben bis Freitagvormittag noch einige wenige Formalitäten zu klären.