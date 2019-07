Mathenote als Ticketpreis und Eis auf dem Schiff

Gute Mathematiker dürfen sich über ermäßigte Preise in den Cineplexx Kinos von Villach und Spittal freuen. Der Ticketpreis richtet sich nach der Mathenote: Mit einem Einser zahlt man also nur einen Euro, bei einem Zweier 2 Euro - und so weiter. Es läuft übrigens „Pets 2“ oder Spider-Man: Far From Home". Bringt einfach Euer Zeugnis mit und zeigt es bei der Kasse vor. Die Aktion gilt für Schüler jeder Schulstufe; einschließlich Berufsschulen. (Außnahmen erfährt man an der Kasse).