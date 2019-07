Höhere Strafen für Verkehrssünder gefordert

Telefon als große Gefahr

Ähnliches Bild bei der Telefonitis am Steuer: Sie grassiert trotz der Horrorzahlen bei den Unfällen unbeirrt weiter. „Es wird vielseitiger genutzt, hauptsächlich Textnachrichten versendet oder in Internet gesurft“, meint dazu Johann Thumfahrt von der Landesverkehrsabteilung OÖ. Und VCÖ-Sprecher Christian Gratzer meint: „Die Strafhöhe von 50 Euro steht in keinem Verhältnis zur Gefährdung.“