Unser TV-Star für die ORF-Sommergespräche

Ein persönlicher Schwerpunkt von Pötzelsberger ist die Musik: Schon in jungen, „wilden“ Jahren, tritt er samt Band im Salzburger Rockhouse auf. 2009 gründet er seine eigene Formation „The More or the Less“. Zwei Alben produziert er quasi im Alleingang („We, the people“, „Keep calm“), er spielt etliche Konzerte zu namhaften Anlässen wie das Winterfest im Salzburger Volksgarten.