Forscher entwickeln VR-Stresstraining für Polizei

Stress-Situationen trainieren

„Die VR Technologie eröffnet uns Möglichkeiten, Stress-Situationen zu trainieren, die in realen Umgebungen aus sicherheitstechnischer Perspektive so nicht umsetzbar wären, und stellt deshalb eine sinnvolle Ergänzung zu existierenden Trainingsmöglichkeiten dar“, so Sebastian Egger-Lampl vom Center for Technology Experience des AIT. Während herkömmliche polizeiliche Trainings etwa auf schnelleres Laufen oder besseres Zielen beim Gebrauch der Waffe abzielten, handle es sich hier um „ein innovatives Ausbildungskonzept mit dem klaren Ziel, die polizeiliche Handlungsqualität zu verbessern, den Einsatz von Gewaltanwendung zu minimieren und Eskalationen sowie Kollateralschäden zu vermeiden“, so Projektkoordinator Markus Murtinger vom Design- und Beratungsunternehmen Usecon.