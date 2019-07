Brennende Gasflasche sorgte für Explosionsgefahr

Die Feuerwehr rückte gegen 8.30 Uhr zum Einsatzort in der Csokorgasse in Simmering aus und begann umgehend damit, die brennende Gasflasche zu kühlen, um so eine mögliche Explosion zu verhindern. Auch Beamte der Sondereinheit Cobra standen im Einsatz, ihre Aufgabe war es, die brennende Flasche aufzuschießen.