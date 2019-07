Wasserrettung sucht wieder nach Rettungsschwimmern

Mit Fernglas und Boje ausgerüstet, bewachen sie die Kärntner Seen: unsere Rettungsschwimmer. Wer selbst Gutes tun will, kann im Camping-Bad Nord am Klopeiner See ab Sonntag, 7. Juli, einen Rettungsschwimmkurs belegen. In zehn Einheiten gibt’s Expertenwissen von der Wasserrettung.