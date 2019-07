Von 18 auf 4! Schumi-Sohn verpasst Podest knapp

Erstmals seit sieben punktelosen Rennen holte der abgeschlagene Prema-Fahrer Schumacher aber zumindest wieder Meisterschafts-Zähler. Der 20-jährige Sohn des deutschen Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher ist teil der Ferrari-Akademie und wird am Samstag vor dem kommenden Deutschland-GP (28. Juli) in Hockenheim jenen Ferrari 2004 pilotieren, mit dem sein Vater vor 15 Jahren seinen siebenten und letzten Weltmeistertitel eingefahren hat. Das wurde am Sonntag im Rahmen des Formel-1-Grand Prix von Österreich in Spielberg bekannt gegeben.