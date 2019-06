Polizei sprühte Tränengas auf Klimaaktivisten

Ausgerechnet am heißesten Tag der französischen Messgeschichte haben Polizisten bei einer Klima-Demo in Paris friedlich am Boden sitzende Protestierende mit Tränengas besprüht. Das kreidet die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg an. Die Ikone der „Fridays for Future“-Bewegung teilte ein Video der fragwürdigen Polizeiaktion auf ihrem Facebook-Profil.