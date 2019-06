Allzeit-Temperaturrekord in Frankreich gefallen!

Die aktuelle Hitzewelle sorgt für neue Rekordtemperaturen, in Frankreich ist am Freitagnachmittag der Allzeittemperaturrekord gebrochen worden: In Villevieille im südfranzösischen Departement Gard wurden um 15 Uhr 45,1 Grad Celsius gemessen - um 1 Grad mehr als im mörderischen Hitzesommer 2003. Doch damit war die Höchstmarke noch nicht erreicht, denn wenig später wurden in Gallargues-le-Montueux, ebenfalls im Departement Gard, 45,9 Grad gemessen! Europaweit bringt die ungewöhnlich frühe Hitzewelle Feuerwehren und Rettungsdienste weiterhin ordentlich ins Schwitzen.