Temperaturen könnten bis zu 6 Grad steigen!

Den Alpenraum trifft der Klimawandel massiv. So erhöhten sich seit 1900 die Temperaturen in unseren Breiten um ca. 2 Grad – doppelt so viel wie im globalen Durchschnitt. „Gut ein Grad betrug die Zunahme in den vergangenen 35 Jahren – das ist gewaltig“, sagt Vergeiner. Die Erwärmung mache sich besonders im Frühjahr und Sommer recht einheitlich bemerkbar. „Die Winter werden langfristig ebenfalls wärmer, allerdings stellen wir hier größere Schwankungen fest. In den vergangenen Jahren erlebten wir sogar einen leichten Temperaturrückgang in den höheren Lagen.“