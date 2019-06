Vermisster Lienzer (16) tot im Wald aufgefunden

Villacher tauchte in Wien wieder auf

In Villach vermissten Familie und Freunde einen 32-Jährigen: Stephan R. ist nach Wien zum Donauinselfest gefahren und hat sich seit Samstag nicht mehr gemeldet. Der letzte Kontakt war ein Telefongespräch mit einer Freundin, seither war sein Handy aus. Noch am Montag konnte der Villacher von der Polizei in Wien aufgegriffen werden.