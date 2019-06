Bursche (16) bei Wanderung spurlos verschwunden

16-jähriger Lienzer vermisst: Groß angelegte Suchaktion

Seit Samstagabend fehlt von dem jungen Osttiroler jedoch jede Spur. Gegen 22 Uhr erstattete die Familie des Jugendlichen eine Vermisstenanzeige. Die genaue Route seiner Tour ist nicht bekannt. Ersten Hinweisen zufolge soll er aber im Bereich des Steiges vom Radarkasten an der Pustertaler Strasse in Richtung Gribelehof beziehungsweise im Bereich des Falkensteiner Steges in Richtung Amlacher Wald unterwegs gewesen sein. Der Polizeibeamte weiter: „In dieser Gegend hat er auch mehrere Bäume als seine bevorzugten Aufenthaltsorte auserwählt.“