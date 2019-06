Bärenstarker Schwab spielt in München um Sieg

Acht Birdies bei nur einem Bogey zauberte Schwab am „Moving Day“ auf den Par-72-Kurs der BMW International Open und verbesserte sich damit vom 14. auf den 2. Platz. Zwischendurch hatte der Österreicher das Turnier sogar angeführt. „Die Runde heute hat Spaß gemacht. Das gesamte Spiel hat gut funktioniert. Ich brachte die Abschläge auf die Fairways und die Eisenschläge nahe an die Fahnen. So kam es auch zu den guten Birdie-Chancen“, zeigte sich Schwab äußerst zufrieden. Für Sonntag ist dem Steirer eine gewaltige Anfeuerung gewiss, sind doch viele Daumendrücker in München mit dabei. Das wirkte sich schon bisher positiv aus. „Es hat mir sehr gut getan, dass viele Fans meinen Flight bei diesem tollen Turnier begleiteten“, bedankte sich Schwab. Der Österreicher schlägt am Sonntag um 12.43 Uhr im letzten Flight zusammen mit Smith auf Tee 1 ab.