Rendi-Wagner bezwingt Doskozil - beim Bügeln!

Am Freitag startete die SPÖ-Burgenland in Rust in ihre Sommertour. Unter dem Motto „Ganz oben steht das Burgenland“ stehen Gespräche mit den Menschen und die Unterhaltung im Mittelpunkt, heißt es auf der Website des Landtagsklubs. Und so stand neben der musikalischen Einlage der „Edelseer“ eben auch das Wettbügeln zwischen Rendi-Wagner und Doskozil auf dem Unterhaltungsplan. Ein Video des Wettkampfs wurde in den sozialen Medien verbreitet - und bekam rasch die Aufmerksamkeit vieler User.